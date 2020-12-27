البطاقات البرتقالية.. حماية بالداخل والخارج والمجمعة تعلن تفعيلها

في واحدة من الإتفاقيات الدولية المشتركة والتي تهدف إلى توثيق وحدة التأمين والخاصة بعبور وسير المركبات عبر البلاد العربية، "البطاقة البرتقالية" وهي أحد المسميات التي أطلقت على اتفاقية تهدف إلى الاعتراف بوثائق التأمين الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات التي تصدرها الدول العربية منضمة للاتفاقية عند عبور المركبات فيما بين تلك الدول عبر المنافذ الحدودية البريّة.

ومن جانبها أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير القادم 2021.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أصبحت الجمعية المكتب الموحد الممثل لجمهورية مصر العربية في الاتحاد العام العربي للتأمين لإصدار البطاقة البرتقالية بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 13738 بتاريخ 29 نوفمبر 2020.

وفي هذا الصدد قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، تم توقيع الإتفاقية عام 1975 للتأمين الإجباري على المركبات خارج الحدود، وبدأ تفعيلها بإصدار البطاقات البرتقالية التي تحمي المواطن المصري في الخارج، حيث تتحمل عنه أي تعويضات للغير سواء مادية أو إصابات أوفيات في الخارج.

وأضاف "لبيب" أن البطاقات يتم الحصول عليها من المنافذ الحدودية أو من مقر المجمعة بالقاهرة؛ ونوه غلى أن الأقساط تمثل سعر بسيط مقابل المنافع التي يتحصل عليها قائد أو مالك المركبة.

موضحا بأن البطاقات تقدم خدمات التأمين الإجباري الحالي داخل مصر وخارج البلاد، وهي متوفرة لجميع أنواع المسافرين سواء لغرض السياحة أو العمل، واشار إلى أن الدولة تقوم بدفع التعويضات حسب رؤيتها او عن طريق المحكمة ويتم عمل مقاصة مع الجانب المصري والعكس .

ومن الفوائد التي تتيحها البطاقات لقائدى وملاك المركبات "المال والوقت والجهد والخسائر المترتبة على شراء وثائق تأمين بحسب الأنظمة الداخلية لكل دولة، والعمل على تشجيع السياحة والسفر بين الدول العربية، وأيضًا تسهيل التبادل التجاري وخفض تكلفة النقل".