توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انتشار كثيف للشبورة الصباحية وأمطار خفيفة

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة من الاثنين الموافق 28 ديسمبر وحتى الأربعاء 30 من الشهر نفسه.

وسيكون طقس الاثنين، مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، السواحل الشمالية ووسط سيناء، معتدلا نهارا على السواحل الشمالية الغربية، فيما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على جنوب الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

أما عن طقس الثلاثاء فتشير توقعات الهيئة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، دافئ نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

وهناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء يكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الاثنين 28 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 29 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.