فيديو.. تويوتا تستعرض الطراز الجديد من C-HR 2021

نشرت شركة تويوتا اليابانية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو، استعرضت فيه الطراز الجديد من سيارة "C-HR 2021".

وتنتمي السيارة "C-HR 2021" إلى فئة السيارات الكروس أوفر، وتوفر السيارة العديد من وسائل الراحة والأمان.

وتأتي السيارة مجهزة بمحرك سعة 2.0 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 144 حصانًا وعزم دوران 188 نيوتن/متر .

وتتميز السيارة أنها مزودة بناقل حركة من نوع (CVT) يرسل القوة إلى العجلات الأمامية .

ويوفر المحرك للسيارة تسارعاً من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 10.5ثانية فقط.

وتستهلك هذه السيارة لقطع مسافة 100 كم عدد 11.4 لتر داخل المدينة و 13.1 كلم لكل لتر على الطريق السريع .

وتأتي السيارة مزودة بشكل أساسي بمصابيح أمامية LED ، و عجلات من الفولاذ مقاس 17 بوصة.

زتأتي السيارة مزودة بحزمة أنظمة الأمان Safety Sense 2.0 من تويوتا ، والذي يتضمن عدداً مهماً من أنظمة الأمان، وأبرزها

- نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

- كشف المشاة في الإضاءة المنخفضة.

- كشف الدراجين أثناء النهارالأضواء العالية الأوتوماتيكية.

- التحذير أثناء مغادرة المسار.

- مثبت السرعة التكيفي.

- المساعدة في البقاء على المسار.

كما تأتي السيارة مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، ونظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ومكيف هواء أوتوماتيكي بمنطقتين، وراديو فضائي، وستة مكبرات صوت، وأوضاع قيادة يمكنك الاختيار بينها.

وتعتبر شركة تويوتا من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتنتج الشركة العديد من الطرازات المختلفة، منها السيارات السيدان وسيارات الهات باك وسايارت الـSUV، والسيارات القوية، بالإضافة إلى أنها تنتج سيارات رياضية عديدة أبرزها طراز GR Supra التي تعتبر من سلسة السيارات الرياضية القوية لدى الشركة.