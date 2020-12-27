«أسد الجونة» من جنوب أفريقيا وجاء مع صاحبته لحضور الكريسماس

علم «الوطن» من أحد المصادر المؤكدة في منتجع الجونة، أن الأسد الذي تم القبض عليه وهو يتجول في شوارع الجونة، يبلغ من العمر شهرين، وأُلقي القبض عليه بمساعدة الأهالي، بعد أن أخطر أمن الجونة السكان بالواقعة، وأنه جاء قبل يومين برفقة سيدة جاءت من جنوب أفريقيا لحضور احتفالات الكريسماس في الجونة.

وقالت السيدة صاحبة الشبل، زوجة أحد نواب البحر الأحمر، التي تملك فيلا خاصة بمنطقة الجولف بالجونة، إن الأهالي ساعدوها في استعادة الشبل، لافتة إلى أنها عضو بإحدي جمعيات الرفق بالحيوان، وأنها تتواصل مع جمعيات في جنوب أفريقيا لإرسال الشبل لبيئته الأصلية.

وكانت أجهزة أمن الجونة نجحت في إلقاء القبض على أسد من النوع الصغير «شبل» يتجول في شوارع منتجع الجونة شمالي مدينة الغردقة بعد هروبه من أحد الڤيلات الخاصة.

حالة هلع وسط المقيمين بالجونة بعد أنباء هروب أسد

وشهد منتجع الجونة السياحي شمال مدينة الغردقة، اليوم الأحد، حالة من الهلع والفزع عقب سماعهم عن هروب أسد صغير من إحدى الڤيلات الخاصة وأنه طليق في شوارع الجونة.

وانتشر أفراد الأمن الخاص بالجونة بسيارات الأمن وتمكنوا من ضبطه دون ان يتعرض لأحد بسوء.

وكانت السيدة صاحبة الأسد، من المقيمين بالمنتجع، نشرت عبر صفحة التواصل الاجتماعي منشورا يفيد بأن أسدا هرب من فيلتها، وطالبت بالبحث عنه، قائلة إنه لا يُخيف وترجت بعدم مطاردته حتى لا يتم إزعاجه.

القبض على الأسد بعد نشر صاحبته خبر هروبه

فيما أكد مصدر بمنتجع الجونة أنه تم القبض على الأسد بواسطة أمن الجونة الخاص أثناء تواجده في أحد الشوراع دون أن يُلحق إصابات بأحد من المارة.

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