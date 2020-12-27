وسيم السيسي: أصول النبي محمد مصرية.. «التاريخ أثبت أنه من منف»

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن العائلة المقدسة تعني كل الأنبياء، مشيرًا إلى أن تاريخ الرسول محمد، أثبت أنه من منف، وأصل عائلة الرسول أنهم من أرض الكنانة مصر، والسيد المسيح مر على 25 بقعة مصرية، كما طلب بابا روما من المسيحين زيارة 25 نقطة، لافتا إلى أن مسار العائلة المقدسة في يناير المقبل، مشيدًا بالحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إنها اهتمت بشكل مميز بنقاط مسار العائلة المقدسة، والحضارة المصرية هي من أنجبت هذه العائلة.

لا حضارة في العالم إلا مصر

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»: «الحضارة هي مصر، وصديق لبناني قال لي لا يوجد شيء في العالم اسمه حضارات، بل إن العالم لم يعرف إلا الحضارة المصرية وبقية حضارات العالم ما هي إلا انبثاق لها».

مكاسب مسار العائلة المقدسة

وتابع: «المكسب حضاري من مسار العائلة المقدسة، وستسفيد متاحف الحضارة والمتحف المصري الكبير والمتحف المصري في التحرير، وهناك فكرة خاطئة في الغرب عن مصر بأنها مازالت عبارة عن جمال تسير في الشوارع وستتغير بالنسبة إلى الأجانب الذين يزورون مصر كما أن الشعب المصري جميل ويرحب بالاختلاط بالأجانب ويتعلم لغتهم لكي يستطيع التحدث معهم».

المصري معروف برقة التعامل مع الآخر

وأردف: «المصري معروف بالأدب ورقة التعامل مع الآخر، دي جيناته منذ القدم، لأنه يعلم أنه سيحاكم أما 242 قاضيا في حياة ما بعد البعث، لذلك قال عمدة برلين سأل عن مصير العالم لو لم تكن الحضارة المصرية موجودة».

وحول وضع كورونا في مصر، قال وسيم السيسي، إن قرارات الحكومة اليوم بإلغاء احتفالات رأس السنة جاءت في وقتها: "مهما كانت الأعداد كثيرة، إلا أن الشعب المصري من أقل شعوب العالم إصابة بكورونا، وذلك لأن المناعة الطبيعية عندنا أكثر من انجلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا، وهناك معقمين زيادة عن اللازم".

وتابع: «في مصر، أدوار الانفلونزا العادية بنتعامل معها بالليمون والشاي، وبرغم الموسكي والعتبة والزحام والأفراح، لكن كل ده ميمنعش من الوقاية لأنها خير من العلاج»، مشيرًا إلى أنه يتناول خمس ليمونات –جرى عصرها- في نص كوب بعد تناول وجبة الفطار، كما يأك ل5 فصوص ثوم وقرص زنك وقرص فيتامين سي وفيتامين دي.

ولفت، إلى أن المصري القديم، كان يعتمد على التجربة والملاحطة في صناعة الأدوية، وكان يشرح الميت بعد الوفاة لسبب وفاته، وبعض البرديات تحتوي على توصيفات طبية، مثل تلك التي يعرفها علم الطب في هذه الأيام.

وواصل: «علم الطب نشأ في مصر منذ أكثر من 50 قرن واليوناينون كانوا يتعلمون الطب، وطه حسين قال إن اليونانيين يعلمون أنهم تلاميذ للمصريين في حضارتهم، وكل العلوم اليونانية بما فيها نصف الأبجدية مأخوذة من الحضارة الفرعونية».