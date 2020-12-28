عارفة عبدالرسول تدافع عن رانيا يوسف: المذيع مستفز وهي اديتهاله في مقتل

دافعت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن الفنانة رانيا يوسف، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، بسبب تصريحاتها الجريئة، وتفاخرها بإطلالاتها المثيرة للجدل.

وكتبت عارفة عبد الرسول، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما هو مذيع مستفز.. وهى ردتها له في مقتل.. جدعة والله».

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرحها لحوارها التليفزيوني المرتقب مع نزار الفارس، مذيع قناة «الرشيد» العراقية، ودافعت عن إطلالاتها المثيرة للجدل في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية المختلفة.

وكان نزار الفارس قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنّ: «سؤالي لم يكن صادمًا كما يزعم البعض، سؤالي بسيط جدًا بس الجمهور هو اللي كبر السؤال.. المجتمع الشرقي تثور غرائزه المكبوتة بكلمة.. المشكلة مش فيّا ولا في سؤالي .. المشكلة في غرائز المجتمع».

وقالت «رانيا يوسف» لـ«الوطن»: «اتخضيت من السؤال فور سماعه من المذيع لذا حاولت تهدئة الموقف والرد على السؤال دون حرج».

وأضافت: «لم يتواصل معي أحد من نقابة المهن التمثيلية من أجل التحقيق أو غيره، من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».

وتابعت: «الحلقة ليست مسُيئة، والبرومو أكثر جرأة وانتظروا عرض الحلقة».

وتتعاون عارفة عبد الرسول، مع رانيا يوسف، في مسلسل «الآنسة فرح» مع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وتامر فرج، ويُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تقع فيها رانيا فى أزمة بسبب مفاتنها حيث من قبل ظهرت بفستان عارٍ في مهرجان القاهرة عام 2018