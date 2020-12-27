نزار الفارس لـ جمهور رانيا يوسف: انصرفوا عن مفاتن ضيفتي

أبدى نزار الفارس، مذيع قناة «الرشيد» العراقية، دهشته من حالة الهجوم التي تعرضت لها الفنانة رانيا يوسف، خلال اليومين الماضيين، بعدما طرح برومو حوارها المرتقب، وتفاخرها بمفاتنها، بقولها: «مؤخرتي مميزة عن باقي الفنانات» والتى من المقرر أن تذاع بعد أيام قليلة.

وقال نزار الفارس، لـ«الوطن» إن سؤاله لم يكن صادمًا كما يزعم البعض، متابعًا: «سؤالي بسيط جدًا بس الجمهور هو اللي كبر السؤال.. المجتمع الشرقي تثور غرائزه المكبوته بكلمة.. المشكلة مش فيّا ولا في سؤالي .. المشكله في غرائز المجتمع».

وأعرب عن أمله، في اهتمام الجمهور بأزمة التحرش ومواجهتها للقضاء عليها، قائلاً: «أتمنى من البعض ترك مؤخرة رانيا يوسف وإنتباههم على ظاهرة التحرش في البلد».

وأشار إلى عدم غضبه من حذف رانيا يوسف، لـ«برومو» الحلقة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه من حقها حذفه لاسيما بعد الهجوم الذي تعرضت له، مطالباً الجمهور بضرورة متابعة الحلقة لما بها من موضوعات هامة.

وكانت رانيا يوسف قد صرحت لـ«الوطن» عقب الازمة قائلة: «اتخضيت من السؤال فور سماعه من المذيع لذا حاولت تهدئة الموقف والرد علي السؤال دون حرج».

وأضافت: «لم يتواصل معي أحد من نقابة المهن التمثيلية من أجل التحقيق أو غيره، من المفترض معاقبة المذيع لأنني كنت أجيب على الأسئلة في نطاق الهزار».

وتابعت: «الحلقة ليست مسُيئة، والبرومو أكثر جرأة وانتظروا عرض الحلقة».

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تعرضت خلال الساعات الماضية لسيل من المحاضر التي وصل عددها إلى 65 محضرا تقدم بهم عدد من المحامين والمستشارين القانونيين والذي على أثره قامت بحذف مقاطع الحلقة من صفحاتها الرسمية خوفا من تعمد اذاعة مقاطع خادشة للحياء واساءة لسمعة المصريين فى برنامج عربي يبث لدولة عربية أخرى.