بعد كسر حاجز الألف إصابة.. العليا للفيروسات: "بلاش أطعمة مكشوفة"

ناشد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الاسبق، و عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الفترة الحالية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والالتزام بارتداء الكمامة في أي مكان خاصة خارج المنزل، و العمل على تطبيق التباعد الاجتماعي و التباعد الجسدي خاصة أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة.

وطالب عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، يجب على المواطنين الابتعاد أيضا عن جميع الأطعمه المكشوفة خارج المنزل، والاهتمام بأكل الاطعمه المقطعة جيدا خاصة اللحوم، وكذلك الإكثار من اكل الخضروات و الفواكه و شرب السوائل و العصائر الطبيعية بكثرة ، بالاضافة الي تجنب شرب الشيشه في الأماكن المخالفة لتعليمات و إجراءات الدولة المصرية لمجابهة المرض.

أشرف حاتم : ضرورة الالتزام بتعقيم الأيدي بشكل دائم

و أضاف حاتم، بضرورة الالتزام والتطهير و التعقيم الدوري للايدي و غسلها بالماء والصابون ، كذلك تجنب لمس العينين بالايدي قبل تطهيرهما و تعقيمهما، فضلا الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة الا للضرورة القصوى مع تحقيق التباعد الجسدي و ارتداء الكمامة.وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب دوما تهوية الغرف الموجودة بالمنزل ، وأي مكان يتم التواجد به، فضلا عن الالتزام بعمليات التطهير و التعقيم للذات بعد الدخول إلي محل الإقامة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت امس، عن تسجيل 1189 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، ثبتت إيجابية التحاليل الخاصة بها معمليا ، وذلك في إطار إجراءات التقصي والترصد والفحوصات التي تجريها وزارة الصحة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.