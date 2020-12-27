عاجل.. «مدبولي» يلزم الشركات بـ«إعادة الشيء لأصله» بعد أعمال المرافق

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المنفذة لشبكات المرافق بـ«إعادة الشيء لأصله»، عقب انتهاء الأعمال المكلفين بها.

وقال رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إنه تمت ما تمت الموافقة قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز– الكهرباء– الاتصالات– مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها.

وأشار «مدبولي»، إلى أنه سيتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات، من خلال لجنة محايدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.