وزير البترول: البدء في استكشاف غاز البحر الأحمر خلال 2021

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه لم يتم حتى الآن، البدء في العمل استكشاف غاز البحر الأحمر، وبالطبع جاء فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تأجيل وليس إلغاء للخطط الخاصة بالقطاع.

وأضاف الملا لـ«الوطن»، أنه سيتم بدء العمل خلال عام 2021، فيما يخص مناطق البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه فيما يخص البحر المتوسط، فالشركات بدأت بالفعل في العمل في مناطق البحر المتوسط، ونتابع معهم عن قرب، ونسعى لتسيير وتوفير كل احتياجاتهم حتى يستطيعون تنفيذ الخطط الخاصة بهم.

وأوضح أن الاكتقاء الذاتي له شقين، الأول يتعلق بالغاز الطبيعي، وبفضل الله الإنتاج المصري، يغطي السوق المحلي بشكل جيد، حيث حققنا الاكتفاء الذاتي منذ سبتمر 2018، ولدينا فائض للتصدير والإنتاج يغطي احتياج السوق المحلي لما يحتاجة الكهرباء والمنازل والصناعات أو لتحويل السيارات للعمل بالغاز المضغوط، بدلا من الوقود السائل.

والشق الثاني، يخص الزيت الخام، جرى تغيير خطة واستيراتيجية الوزارة، فإنتاج البترول بشكل عام في مصر، لا يغطي الإستهلاك المحلي، ولذلك كنا ومازلنا نستورده لتغطية السوق المحلي وبنفس الكميات السابقة، ولكن الخطة الاستراتيجية الحالية، تم تغيرها حيث تعمل على أنه بدلا من استيراد المنتجات البترولية كالبنزين والسولار والبوتاجاز في السابق، يتم حاليا شراء الزيت الخام، بدلا من المواد البترولية المختلفة.

وزير البترول: 3 مشروعات تقودنا لاكتفاء ذاتي من الوقود 2023

ولفت إلى أنه حاليا يتم العمل على إنشاء مصافي تكرير لسد الفجوة بين احتياج السوق المحلي وبين إستيراد المنتج النهائي، حيث يتم فصل الزيت الخام وإدخاله لمعامل التكرير الجديدة بحيث يتم تكريره وتحوليه لمواد بترولية نوفرها للسوق المحلي، وبناء عل ذلك خلال السنوات الأخيرة تم العمل على إنشاء العديد من مصافي ومعامل التكرير أخرها كان إفتتاح مشروع مسطرد التابع للشركة المصرية للتكرير والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهور، وكذلك التوسعات التي حدثت في شركة الاسكندرية الوطنية «إنربك».

ونعمل حالياً علي عدة مشروعات منها في أسيوط لإنتاج البنزين وبدأنا حاليا التجارب التشغيلية له، وهناك مجمع أخر في أسيوط لإنتاج السولار وسيتم الإنتهاء منه في عام 2023، وكذلك التوسعات القائمة في شركة «ميدور»، والذي سيضيف إنتاج البنزين والسولار، وبهذه المشروعات سنصل إلى الأكتفاء الذاتي من المنتج النهائي في 2023، ولكن لن يتم التوقف عن أستيراد الزيت الخام، حيث كانت المشكلة في استيراد المواد البترولية تتمثل في انتهاء المنتج والبحث عن أماكن للشراء منها ولكن الزيت الخام متاح في الكثير من الدول نستطيع الشراء منها.