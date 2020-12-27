عاجل.. الحكومة: 18 مليون مواطن سيستفيدون بـ«تطوير الريف المصري»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات تطوير قرى الريف المصري، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتنفيذها، سيستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، عبر توفير خدمات متكاملة لهم.

وأضاف «مدبولي»، خلال مشاركته اليوم، في اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الرئيس وجه بتنفيذ المشروع على عدد عدد من المراحل، على أن يبدأ التنفيذ خلال الشهر المقبل، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في جودة الحياة لأهالينا في الريف، حيث سيستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، سيتم توفير خدمات متكاملة لهم.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيكونان مسئولين عن كل المباني الإنشائية، وطالب المحافظين بمتابعة عملية التنفيذ، على أن يكون هناك تنسيق تام مع الجهات المنفذة.