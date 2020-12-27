بسبب الإجازة الأسبوعية.. استقرار أسعار الذهب وعيار 24 بـ935 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد 27 ديسمبر، بسبب الإجازة الأسبوعية بالبورصة العالمية، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند الأسعار ذاتها، التي وردت صباح اليوم، حيث سجّل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في محلات الصاغة 935 جنيها، وهي الأسعار ذاتها التي انتهت بها البورصة العالمية مساء أمس.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرارا خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس السبت، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 933 و935 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 816 و818 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 699 و701 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و544 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر، 60.44 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 52.89 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 45.33 دولار أمريكي.

وكانت أسعار الذهب شهدت استقراراً لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعا جديدا في نهاية معاملات الخميس، بالبورصة العالمية بلندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق الخميس الموافق 24 ديسمبر، بمقدار جنيهان في الجرام، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

وعلق وصفي واصف سكرتير شعبة الذهب، على حالة تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق قائلا: «سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى».