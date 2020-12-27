أسعار الذهب اليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 27 ديسمبر، حيث سجلت في زيادة ارتفاع بنحو جنيهين في الجرام الواحد.

وفي ضوء الخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء بشكل يومي، نرصد أسعار الذهب بمحلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 933 و935 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 816 و818 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 699 و701 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6528 و6544 جنيهًا.

البيتكوين أم الذهب ملاذا آمنا؟

وفوجئ المسثمرين في مجال الذهب بأن هناك ملاذا أخر أصبح بديل للمعدن الأصفر، وذلك بعد أن كشفت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية، أن بورصة وول ستريت الأمريكية، تشهد جدلا وصفته بأنه الأهم والأكثر تأثيرا على الأسواق الاستثمارية الدولية، يتمثل في ما إذا كانت العملات المشفرة وتحديدا البيتكوين، أصبحت أفضل من الذهب وأكثر شفافية منه كملاذ آمن لكل من يبحث عن الاستثمار.

وكانت قد شهدت عملة البيتكوين وفقا للوكالة حالة من الارتفاع، حيث سجلت رقم قياسي في الوقت الذي هربت فيه مليارات الدولارات المؤسسية من الذهب.

يذكر أن حجم البيتكوين 3.1٪ من حجم الذهب في القيمة السوقية، حسب تقدير جيمس باترفيل، محلل الاستثمار في «كوين شيرز» ، لافتًا إلى أنه إذا ارتفع إلى 5٪، فإن ذلك يعني ضمنا سعرا قدره 31300 دولار للبيتكوين مقارنة بنحو 19500 دولار حاليا، وأن البيتكوين تعمل على ترسيخ نفسها كمخزن موثوق للقيمة، وأن هذا أمر جذاب بشكل خاص خلال هذا الوقت الذي اتسمت فيه السياسات النقدية باللايقين، ولذلك بدأ المستثمرون وبشكل طبيعي يقارنون البيتكوين بالذهب.

سباق لقاح كورونا تسبب في خفض قيمة الذهب

وقبل شهر من الآن حيث بداية الحديث عن ظهور لقاح لعلاج كورونا، واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في 4 أشهر اليوم، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر، بعد إشعال شركة "أسترازينيكا" لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا، وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

وهبط الذهب 0.5% إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد هبط في وقت سابق لذلك لأقل مستوى منذ 21 يوليو عند 1820.45 دولار ورغم هذا التراجع إلا ان المعدن الأصفر تلقى دعما من تراجع الدولار ما يقلص تكلفة شراء الذهب لحائزي بقية العملات، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قالت أسترازينيكا، إن فاعلية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 قد تصل إلى 90%،