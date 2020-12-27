مياه الشرب بالقاهرة: انقطاع الخدمة خارج عن إرادتنا ونبذل قصارى جهدنا

كشف المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب في القاهرة، تفاصيل انقطاع المياه عن مدينة الزمالك، خلال الفترة الماضية، قائلا: إن الأمر بدأ ظهر أمس السبت، حيث حدث هبوط أرضي في مترو الأنفاق في الزمالك، لذلك حدث انقطاع في المياه لبعض المناطق في منطقة الزمالك، موضحًا أن سبب الهبوط غير معلوم حتى الآن، لكن أدى إلى انهيار خط المياه بمسافة 40 متر، لافتًا إلى أن هذا الخط لم يجدد منذ 15 عاما، وهذا هو خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الشمالية، والمنطقة الوسطى في منطقة الزمالك، لافتًا إلى أن الشركة عاونت المهندس الذي قام بتصليحه، ومدته بكل ما يريد، حتى عادت المياه من جديد إلى منطقة الزمالك.

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه تمعمل غسيل وتعقيم للجزء الذي كُسر لتصل المياه بالجودة المطلوبة للمصريين، وتم التخزين ووصلت المياه للناس بشكل طبيعي، ولكن فوجئت الشركة أن هناك خط آخر كُسر ولكنه كان بعيد عن الناس، وشارع أبو الفدا هو المتضرر فقط من كسر الخط الآخر، وسيتم تصليحه خلال فترة من 4 لـ 5 ساعات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: أن العاملين في شركة مياه الشرب في القاهرة لم يناموا منذ يومين من أجل توفير المياه للمواطنين في ظل العمل على حفل مترو الأنفاق، وانقطاع المياه بسبب كسر في خطوط المياه المختلفة، وتبذل الشركة كل جهدها من أجل توفير المياه للمواطنين.

وأردف أن المشروعات القومية تخدم المواطن، والأمر خارج عن إرادة شركة المياه، وعلى الرغم من ذلك تبذل الشركة جهدًا من أجل تصليح أي كسر في أي خط من خطوط المياه، بأسرع شكل ممكن.