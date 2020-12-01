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انقطاع المياه عن مطار الأقصر ومستشفى الحميات

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
11:41 ص | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
انقطاع المياه ارشيف

انقطاع المياه ارشيف

انقطعت المياه صباح اليوم عن عدة مناطق فى الاقصر أهمها مطار الاقصر ومنطقة الزناقطة التى تضم مستشفي الحميات .

زأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، وحتى الخامسة مساءً وذلك لربط أعمال الخطوط الجديدة 400 مم بالخطوط القائمة.

وذكرت الشركة، في بيان، أن من بين المناطق التي ستنقطع بها المياه نجع القباحي الشرقي- الزناقطة- الفحاحرة- الحبيل- مطار الأقصر الدولي، وكذلك بمدينة البياضية بمناطق نجع القضا - مستشفى الحميات بالأقصر .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن في حالة الطوارئ.

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