سامي مغاوري عن إصابة نجله بكورونا: «ربنا يجيب العواقب سليمة»

طمأن الفنان سامي مغاوري، الجمهور على حالة نجله الصحية بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح «مغاوري» لـ«الوطن»، أن نجله كريم يخضع للعزل المنزلي وبدأ في تلقي العلاج: «ربنا يجيب العواقب سليمة»، مؤكدا أن ابنه بخير.

أعلن الفنان الشاب كريم مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، إصابته بفيروس كورونا، وخضع لحجر صحي داخل المنزل لمدة أسبوعين، حسب ما أعلنه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب كريم مغاوري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بـ فيسبوك، قائلًا: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا، عزل في المنزل لمدة 15 يومًا، الله الشافي المعافي.

وانهالت التعليقات على كريم مغاوري، من متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومازحه الفنان محمد جمعة، بقوله «امسح صورتي معاك بسرعة».

شارك كريم سامي مغاوري، في عدد من الأعمال الفنية منها «خفة يد، ستات قادرة، ربع رومي، جوز ماما، بيت العيلة، السيرة العاشورية، مش ألف ليلة وليلة، مش فريندز، فيفا أطاطا، الجماعة2، بخلاف أفلام ليه خلتني أحبك، حديد، بالألوان الطبيعية».