أول ظهور لـ صابرين عقب تعافيها من كورونا «صور»

ظهرت الفنانه صابرين من خلال حفل عيد ميلاد الفنان أحمد حاتم والذي جاء في 25 ديسمبر الجاري، وذلك خلال مجموعه صور ومقطع فيديو نشرتهم الفنانه زينب غريب عبر حسابها علي الانستجرام من خلال خاصية "ستوري" وظهرت صابرين خلال الصور ترتدي الكمامة

وكانت أعلنت صابرين إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مطلع ديسمبر الجاري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت "صابرين" في تدوينة لها: "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".

وبعد مرور 20 يوما أعلنت شفاءها من فيروس «كورونا»، بعد إجراءها لمسحة جديدة، وثبوت سلبيتها.

وكتبت صابرين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «الحمد لله بفضل الله ثم دعواتكم المسحة سلبية».

وعقب تعافيها قالت صابرين في تصريح سابق لـ«الوطن»: «الحمد لله سعيدة جدا بنتيجة تحاليل كورونا وسلبيتها، بعد فتره من الحجر المنزلي، وبالفعل كانت تجربة صعبة جدا، ربنا يبعدها عن الجميع».

وأضافت صابرين: «لقد أصبت بالفيروس أنا وزوجي وأبنائي كلهم، وشقيقي وزوجته، وكان بالفعل الأمر صعبا جدا للغاية بسبب مرض معظم الأسرة، لكن الحمدلله فضل ربنا كان كبير، والأزمة عدت على خير».

وواصلت: «الحمد لله لمست حب الناس والجمهور، من خلال دعواتهم لي على السوشيال ميديا، ورغم المرض والتعب الشديد، إلا أن حب الناس كان يهون علي بشكل كبير كل هذا التعب، الحمدلله على نعمة حب الناس، كل هذا بفضل ربنا سبحانه وتعالى».

وواصلت قائلة : «يجب على الجميع توخي الحذر، والالتزام بارتداء الكمامات والتباعد، والحرص على غسل اليدين بصفة مستمرة، ونتوخى الحذر بقدر الإمكان، وهذه النصيحة نابعة من تجربتي الخاصة أنا وأسرتي، وربنا برفع عنا هذا الوباء».

وأكدت كلامها في عدد من وسائل الإعلام مشدده علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية"