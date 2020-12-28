«أطباء الدقهلية» تنعي الدكتور عاطف عزت: توفى في العزل متأثرا بكورونا

توفى الدكتور عاطف عزت استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم ، الدكتور عاطف عزت، والذي توفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا «كوڤيد 19» ليصبح «الشهيد رقم 48» بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم اسم الدكتور عاطف عزت، إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، ليصل عدد المقيدين بها إلى 47 طبيباً، والتي تم إعلانها من قبل النقابة، لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الطبيب توفي بمستشفى عزل جامعة المنصورة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلي أن «قائمة الشرف لأطباء الواجب» تضم 47 طبيباً آخرين وهم: «الدكتور عبد اللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبد الرحيم ابراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، والدكتور سامي مخلص مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصوره سابقا، والدكتور أحمد يحيي استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن الدسوقي أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعه المنصورة، والدكتورة سلوي فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية، والدكتور رزق احمد عبدالله أخصائي أمراض النسا والولادة ومدير مستشفي بطره، والدكتور السيد رشدي محجوب مدرس جراحه المخ والأعصاب ، والدكتور محمد عوض المليجي، استشاري الجراحة بمستشفى أجا، والدكتور محمد عيد استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم، والدكتور علي المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنزلة المركزي، والدكتور عبد الوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي والدكتور جميل عطاالله يوسف استشاري أطفال بميت غمر علي المعاش، والدكتور خيري مسعد استشاري أمراض باطنه ورئيس قسم الباطنة سابقا مستشفي نبروه، والدكتور عبد العزيز بندق استشاري أمراض الباطنة بعياده الفردوس الشاملة بالتأمين الصحي بالمنصورة

كما ضمت القائمة كل من الدكتورة وجنات توفيق استشاري ورئيسة قسم القلب بمستشفى المنصوره التخصصي «العام القديم» والدكتور ايمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور صالح العواد مفتش مكتب الصحة باجا سابقا والدكتور محمد حسن عيسي أخصائي أمراض القلب، و الدكتور طارق عبد العزيز مدرس واستشاري التخدير بجامعه المنصورة، والدكتور محمد عبد الغني استشاري الأنف والأذن ومدير مستشفي نبروه سابقا، والدكتور مصطفي السيد عبده أخصائي أمراض القلب، والدكتور ذكي سعد السري مفتش صحه المنزلة سابقا، والدكتور نبيل جاد الحق أستاذ جراحه الجهاز الهضمي بكليه طب المنصوره، والدكتور محمد نبيه استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، وال دكتور محمد الديب استشاري بنك الدم ، والدكتور السيد عبد اللطيف نصر مدير مستشفي شبراهور سابقا، والدكتور محمد السعيد أخصائي الطوارئ في مستشفي دكرنس التام، والدكتور محمد جوده طبيب حر بميت غمر، والدكتور محمد العسيلي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور أيمن رمضان أخصائي الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور حسن جابر رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزي، والدكتور كمال ميخائيل جرجس استشاري الجراحة بمستشفى المنصوره العام القديم، والدكتور جمال وفيق استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا، طارق الجمل استشاري أمراض الباطنة ونائب مدير مستشفي المنصوره الجامعي سابقا، والدكتور عبد العزيز احمد عتمان استشاري الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا، والدكتور محمد سلطان رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقا الدكتور أحمد الباز استشاري أمراض الباطنة، والدكتور ماجد ميخائيل استشار أمراض الباطنة بمستشفي طلخا سابقا، والدكتور مصطفي الحسانين مدير عيادات التامين الصحي بشربين سابقا، الدكتور محمد عباس، مدير الوحدة الصحية بالحساينة.