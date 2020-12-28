«أمن الغربية» ينجح في إعادة 3 فتيات إلى أحضان أسرتهم في المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، في إعادة 3 فتيات المختفيات منذ أكثر من شهر ونصف إلى أحضان أسرتهن بمسقط رؤسهن بمنطقة منشية السلام بمدينة المحلة الكبرى.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من المدعو «عصام .م» عامل باليومية، يفيد باختفاء بناتها الثلاث «نرمين وياسمين وندى» في ظروف غامضة.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض الواقعة وتحديد موقع الفتيات الشقيقات وإعادتهن إلى منزلهن.

وأفادت التحريات الأمنية بأن الفتيات الثلاث على خلاف مع والديهما بسبب رفضهن الخطبة والزواج لعدد كبير من المتقدمين لهن لأسباب غير معلنة، وهو ما دفعهن إلى ترك المنزل.

وكشفت التحريات الأمنية أن الفتيات تتراوح أعمارهن السنية ما بين 14_23 عاما، من حاصلين على مؤهلات عليا والشهادة الإعدادية، فضلا عن تواجدهن برفقة إحدى زميلاتهن وفور الإعلان عن اختفائهن ونداء أسرهن رحبن بالعودة ومصالحة أسرتهن.

كما خصصت الأجهزة الأمنية سيارة خاصة لنقل الفتيات من محل تواجدهن وإعادتهم إلى أحضان أسرتهن بمسقط رأسهن بمنطقه منشية السلام بدائرة قسم ثالث المحلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية قد أعطى توجيهاته إلى المستشار عماد سالم، تعليمات عاجلة إلى رئيس نيابات شرق طنطا الكلية، وإلى مساعديه، بفتح باب التحقيق في واقعة اختفاء الفتيات الثلاث، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما شدد المحامي العام، في تعليماته، على ضرورة سماع أقوال الأب والأم وشهود العيان من جيران الأسرة، لكشف غموض الواقعة.

وكانت بعض الصفحات على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قد تداولت أن اختفاء الشقيقات الثلاث يرجع إلى تركهن منزل الأسرة برغبتهن، بسبب رفض الفتاتين الكبيرتين عريسين تقدما لخطبتهما، إلا أن الأجهزة الأمنية نفت صحة تلك الادعاءات، بحسب ما أظهرت تحريات المباحث الجنائية الواردة إلى النيابة العامة.