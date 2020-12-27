مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته في حادث تصادم بطريق «طنطا - المحلة»

شهد الطريق الزراعي «طنطا - المحلة» بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته في حادث اصطدام سيارة نقل أثناء عبورهم ذات الطريق بنطاق عزبة سالم بدائرة مركز المحلة، ما تسبب في توقف حركة المرور.

كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة بوقوع حادث تصادم على طريق «طنطا - المحلة» أمام عزبة سالم مما تسبب في مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته.

كما انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية عن مصرع الطفل عبدالقادر علي، 10 سنوات، وإصابة والدته رانيا مصطفى محمد، وشقيقته الصغرى «منة الله علي».

إيداع جثة الطفل مشرحة مستشفى المحلة

وكشف شهود العيان أن الأم وأطفالها كانوا يعبرون الطريق أمام القرية وصدمتهم سيارة بسبب السرعة الجنونية للسائق.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الأم ونجلها لمستشفى المحلة العام للعلاج وإيداع جثة الطفل ثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.