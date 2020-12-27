أول تعليق من أسرة فتيات المحلة بعد عودتهن: شكرا للداخلية ولـ«الوطن»

قال عصام محمد، والد الفتيات الثلاثة المختفيات، اللاتي نجح الأمن في الكشف عن مكانهن وإعادتهن لوالدهن، إنه يتوجه بالشكر والعرفان لكل رجال الداخلية الذين ساهموا في إعادة بناته سالمين إلى أحضانه.

وقال الأب، «شكرا للرئيس السيسي ولكل ضباط الداخلية ورجال مديرية أمن الغربية لتعبهم وجهدهم في عوده نرمين وياسمين وندي سالمين وفرحتنا مش تتوصف.. اللهم لك الفضل يارب».

في المقابل، أطلقت والدة الفتيات الثلاثة الزغاريد والدموع في عيناها، مرددة عبارات أهمها، «الحمد لله يارب شكرا لكل الناس اللي دعت لبناتنا بأنهم يرجعوا وبشكر كل وسائل الإعلام اللي ساعدونا ووقفوا معانا، وخاصة جريدة (الوطن) اللي تبنت الموضوع بكل جديه الحمد لله».

كما وجهت والدة الفتيات رسالة لهن، تقول «مبروك علينا سلامتكم إنتم نور عينيا وشكرا للمسؤولين اللي سمعوا صوتنا وساعدونا وپإذن الله نحابي على بناتنا طول حياتنا وربنا يفرحنا بيهم».

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية، نجحت قليل في إعادة الـ3 فتيات المختفيات منذ أكثر من شهر ونصف إلى أحضان أسرتهم بمسقط رأسهم بمنطقة منشية السلام بمدينة المحلة الكبري.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من المدعو «عصام .م» عامل باليومية، يفيد باختفاء بناته الثلاث، «نرمين وياسمين وندي» في ظروف غامضة.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لكشف غموض الواقعة وتحديد موقع الفتيات الشقيقات وإعادتهن إلى منزلهن.

وأفادت التحريات الأمنية، أن الفتيات الثلاثة كن على خلاف مع والديهما، بسبب رفضهن الخطبة والزواج بعدد كبير من المتقدمين لهن لأسباب غير معلنة، وهو ما دفعهن إلى ترك المنزل.