مدير حياة كريمة: الرئيس يولي اهتماما بالقرى الأكثر احتياجا

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية عام 2019 للعمل على تنمية ألف قرية هم الأكثر احتياجا في الريف المصري وتم العمل على تنمية 143 قرية في العام الأولى ويقوم بالتنمية فيها وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي المسئولون عن خدمات البنية التحتية بالشراكة مع المؤسسات الأهلية وتم إنفاق 4 مليار جنيه في العام الأول وكان نصيب تطوير 232 قرية باجمالي 9 مليار جنيه ونصف المليار في العام الثاني والألف القرية مقرر أن يتكلفوا 40 مليار جنيه، لذا أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم مخصصات كبيرة هامة من أجل المواطنين.

اهتمام كبير من الرئيس للأهالي في الريف، وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المبادرة كانت ستركز على 14 محافة فقط حاليا لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن تشمل المخصصات أغلب المحافات وسيتم التركيز على تطوير 55 قرية في عام 2021 مبينا أنه في الوقت الذي يشهد العالم انحسار اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تشهد مصر تبني لأحلام الأهالي في الريف بحيث يتم تطوير في المنهجية بحيث تم التركيز على البنية التحتية كاملة وكذلك السماح بالتمكين الاقتصادي من خلال وزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعي التي ستعمل على إنشاء تجمعات اقتصادية داخل القرى وكذلك نقل أصول الانتاجية للراغبين في امتلاك برنامج فرصة لإدارة مشروعات صغيرة مشيرا إلى أن إجمالي التطوير للقرى الأكثر احتياجا سيصل إلى 500 مليار جنيه وهذا الرقم لم يتم صرفه في عهد أي حكومة سابق في تاريخ مصر.