متحدث «الوزراء»: العزاء ممنوع في كورونا.. والأفراح مسموحة بشروط

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي محل سيخالف الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا سيتعرض لخسائر فادحة متمثلة في غرامة 4000 جنيه وكذلك الإغلاق الإداري وهو الأمر الذي سيجعل أي صاحب كافتيريا يفكر في الأمر، مبينا أنه كان هناك اقتراح بإغلاق لمدة شهر ولكن تم تخفيفها لأسبوع لتجنب تحميل العاملين في الكافتيريا خسارة كبيرة.

قرار ارتداء الكمامة

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، يمكن النظر في المستقبل لزيادة الغرامة المقررة على المحلات والتي وصلت إلى 4000 جنيه من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن هناك قرارا صادرا من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في نهاية مايو الماضي بإلزام ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي مثل القطارات والمترو وكذلك الأسواق التجارية والمحال والمؤسسات الحكومية والبنوك من أجل منع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

آلية جديدة لتطبيق الغرامة

وتابع: «اعتبارا من الأحد المقبل سيتم تطبيق آلية جديدة لتطبيق الغرامة من خلال تحصيل غرامة 50 جنيها على كل شخص يتواجد في النقل الجماعي ولا يرتدي الكمامة وكذلك الذين يتواجدون، وسيتم إحالة إلى النيابة العامة وسيدفع هناك 100 جنيه وإذا رفض الدفع فستكون قضية وسيكون مضطرا إلى دفع 150 جنيها، وصدر كذلك قرار بإلغاء كل الاحتفالات الخاصة برأس السنة سواء في فنادق أو نوادٍ اجتماعية أو ساحات مفتوحة، وإذا تم إقامة الحفلة في الفندق سيتم إغلاقه لمدة شهر وقد يصل الأمر إلى سحب الترخيص السياحي في الفندق».

العزاء ممنوع والفرح مسموح

وأردف: «القرارات جاءت من أجل إعادة الانضباط مع الحفاظ على استمرار الأفراح، والعزاءات ممنوعة منعا باتا سواء في مكان مفتوح أو مغلق لكن الأفراح مسموح بها بشروط وهي ألا يزيد التجمع عن 300 شخص ولا يقام في مكان مغلق، وليس هناك غرامة على أي شخص يقود سيارته الخاصة ولا يرتدي الكمامة حتى لو معه عدة أشخاص ولا يوجد إجراء قانوني يقام ضد أي شخص يجري حفلة في مسكنه الخاص وإن كان ذلك من الناحية الطبية ينصح بعدم فعل ذلك، ولم يتم التطرق اليوم إلى انتخابات اتحاد الكرة وتم تعليق الجمعيات العمومية للأنية والاتحادات لمدة 6 أشهر مقبلة بداية من ديسمبر الجاري ولم يرد أي استثناء اليوم لهذا القرار».