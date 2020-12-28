«راجعوا ضمائركم».. إحدى المتعرضات لانتهاكات توجه رسالة لنظام أردوغان

فتح الإعلامي نشأت الديهي، نقاشًا حول الانتهاكات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه وكذلك أطياف الشعب التركي، وذلك خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة "TeN"، حيث استضاف هاجر كوش، مواطنة تركية تعرضت للتفتيش عارية، ذكرت أنه تم إيداعها في سجن بكير كوي في أبريل 2020، وطُلب منها خلع جميع ملابسها وجعلوها تجلس وتقف ثلاث مرات متتالية.

مواطنة تركية تكشف الانتهاكات التي تعرضت لها من نظام أردوغان

وأضافت «كوشة»، أن حارسة من حارسات السجن قامت بفحص جسدها وهي ترتدي قفازات يد وقاموا بإلباسها ملاية وأدخلوها غرفة أخرى وجعلوها ترتدي ملابسها، وأن الاتهام الذي كان موجها لها هو التبرع في إحدى الجمعيات الخيرية، ولكنهم يتهمون من يفعلون الخير في تركيا بأنهم يشاركون في أعمال إرهابية، موضحة أنه لا أحد على الإطلاق يستحق ما يحدث لهم داخل السجون، وما يتعرضون له داخل السجون إهانة لإنسانيتهم وكرامتهم.

«راجعوا ضمائركم».. رسالة من فتاة تركية لنظام أردوغان

وجهت الفتاة التركية، رسالة للنظام التركي والرئيس رجب طيب أردوغان،: «راجعوا ضمائركم»، منوهة بأنه من المخزي أن أردوغان يتحدث عن الدين ويقرآ القرآن ويفعل أشياء أخرى، فمن المؤسف أن يتشدق بالقرآن ويفعل خلاف ما يقول.

وفي الوقت ذاته، شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على التدخل التركي في الشؤون الليبية، مشيدًا في الوقت ذاته بزيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى للعاصمة الليبية طرابلس ولقائه بوزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، وهذا في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الصراع الليبي، وذلك لبحث التحديات الأمنية المشتركة والتنسيق الأمني بين البلدين.

مصر لا يهمها سوى مصلحة الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته

وأوضح أن زيارة الوفد الأمني منحنى جديد يؤكد أن مصر كبيرة ومنفتحة على الجميع، وأن ما يهمها مصلحة الشعب الليبي، فزيارة الوفد الأمني تؤكد أن مصر رقم مهم في المعادلة، لمصر ليس لها مصلحة في ليبيا سوى مصلحة الشعب الليبي، والوفد المصري نجح نجاحا باهرا في الوصول لما كنا نتمناه.

تركيا تحاول إطالة أمد الأزمة الليبية

وأكد أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موجود في ليبيا، وكان له تصريحات مستفزة هدد خلالها من أن قوات الجيش الليبي ستكون هدفا مشروعا حال أقدمت على مهاجمة القوات التركية في ليبيا، مشددًا على أن مصر تحاول إطفاء جو من الهدوء للملمة الجراح وحلحلة الأزمة الليبية، وتركيا ووزير دفاع تركيا يحاولون إشعال الأزمة.