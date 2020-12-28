«الكهرباء»: تركيب 200 ألف عداد ذكي و10 ملايين مسبوق الدفع حتى الآن

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كافة محافظات الجمهورية تشهد طفرة كبيرة في تطوير شبكات الكهرباء، فلا يوجد تخفيف للأحمال منذ 2015 وهناك توفير للطاقة ووجود طفرة في توزيع التيار الكهربائي لضمان وصوله لكل المناطق بجودة عالية دون انقطاع ، وتم العمل على تطوير شبكات الكهرباء في محافظة الإسكندرية منذ 2016 وحتى الآن بتكلفة تقدر بمليار و200 مليون جنيه.

عملنا على تسهيل عملية قراءة العداد الكودي

وأضاف «حمزة »، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن الوزارة الفترة الماضية عملت على إحداث نظام القراءة الموحد لتسهيل عملية قراءت العداد الكودي، وهناك إقبال على تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع خلال الفترة الأخيرة، وتم الفترة الماضية تركيب نحو 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، وتركيب نحو 200 ألف عداد ذكي على مستوى الجمهورية.

نسبة تغطية الجمهورية بالخدمة الكهربائية يصل إلى 99.9%

وأوضح أن نسبة تغطية الجمهورية بالخدمة الكهربائية يصل إلى 99.9%، ولدينا 8 مشاريع في الإسكندرية تعمل على تغطية الكهرباء وتطويرها وخاصة في محاور الطرق الساحلية والعمل على تسهيل وتقديم الخدمة للمستثمرين ورفع جودة الكهرباء للمواطنين.

نعمل على تغذية الشبكات في كل المناطق

وأكد أن هناك مناطق نائية في بعض المناطق ومن الصعب وصول الكهرباء لها ولكن نعمل على حل المشكلة عن طريق المولدات المتحركة والديزل، بالإضافة إلى المحطات الخاصة بإنتاج الكهرباء المتنقلة وخاصة في مناطق الصعيد التي شهدت تقصيرا الفترة الماضية ولكن في الوقت الحالي شهدت تطوير واستحداث كل المناطق لضمان تغذية الشبكات في كل المناطق.

المردود من خلال التعامل بالعدادات الذكية جيد للغاية

وأوضح أن المردود من خلال التعامل بالعدادات الذكية والمتطورة أصبح جيدا لأن المواطن يستطيع التحكم في استهلاكه في أي مكان وذلك من خلال وجود تطبيقات سريعة للتعامل مع شحن الكروت من المنزل دون الذهاب لأي فروع.