عضو "المصرية للحساسية والمناعة" يحذر: الكمامة قد تقتل مرتديها

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التعامل مع فيروس كورونا كمرض عادٍ على غرار الانفلونزا الموسمية خطأ كبير جدًا، وبخاصة أن العالم كله بات يعاني منه، إذ سجل أكثر من 80 مليون إصابة، وهو ما يشير إلى الاستهتار في التعامل معه، توفى منهم أكثر من 1.7 مليون شخص، وهو ما يؤكد أن الخطر كبير جدًا، وبالرغم من ذلك فإن العالم شهد استهتارا كبيرًا في التعامل معه، فقد خرجت مظاهرات في إسبانيا منددة بالكمامة، وارتدى مواطنا ألمانيا كمامات مخرمة.

تحنبوا ارتداء الخواتم أثناء تعقيم اليدين

وأضاف "بدران"، خلال حواره عبر شاشة "المحور"، ببرنامج "اللمة الحلوة"، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل تجنب الإصابة بالعدوى: "كل واحد فينا ماشي في الشارع لازم يبقى معاه كحول ويجب تطهير اليدين، وأثناء التطهير يجب ألا نرتدي الخاتم أو غويشة او ساعة، ويجب أيضًا الاهتمام بتقصير الأظافر والحفاظ على تطهير اليدين فور لمس أي سطح، وذلك من خلال تطهير كل إصبع والحرص على تطهير خطوط اليدين".

متابعا، أن الكمامة قد تكون قاتلة، إذ توفى عدد من الأشخاص الذين يحرصون على ارتداء الكمامة، لكنهم كانوا يغسلون أيديهم بشكل خاطئ، ويقومون ببعض التصرفات الخاطئة مثل عدم استخدام منشفات شخصية، والتعامل مع الحمام بشكل غير سليم: "وبالتالي يجب الحرص عند التعامل مع أبواب الحمامات وبخاصة تلك الموجودة في المستشفيات، ويجب الحرص على ارتداء الكمامة داخلها".

مواصفات مطلوبة الكمامة

ونصح بدران، بعدم شراء الكمامات الطبية التي تحتوي على دُعامة، كما يجب عدم لمس الوجه المقابل للوجه من الكمامة: "لازم تبقى فاتحة من جوه وغامقة من برة، ويكون ارتدائها من خلال وضعها على قصبة الأنف، ثم شدها من الدعامة والناحية السفلى لكي تغطي الوجه، على أن يجرى تغييرها كل 6 ساعات أو 8 ساعات بحد أقصى، لأن كفاءة الكمامة الرطبة أو الممزقة أو المستخدمة أكثر من مرة تقل، كما أن نفاذيتها تزيد، ويجب خلع الكمامات من الحبل، ثم نضعها في كيس ونتخلص منها، ثم نطهر أيدينا إذ أننا نتعامل مع الكمامات بعد استخدامها على أنها ملوثة وقاتلة".

وواصل: "وبالنسبة إلى الكمامة القماش، فيجب ألا نستخدمها وهي متسخة لمدة شهر، ولكي نخرج بالكمامة القماش للشارع فنحن نحتاج إلى 4 كمامات، ويجب غسل اليدين عند خلعها".