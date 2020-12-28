سعر الدولار اليوم 28 ديسمبر.. مستقر وأعلى سعر شراء بـ15.66 جنيه

استقر سعر الدولار، اليوم الاثنين، الموافق 28 ديسمبر 2020، في كل البنوك وشركات الصرافة بمصر، بالمقارنة بأمس الأحد، وجاءت 4 بنوك هي الأقل سعرًا لشرائه بـ15.64 جنيه وتمّ بيعه في بنوك «الأهلي المصري، أبوظبي الأول، مصر، العقاري المصري العربي».

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في 13 بنكًا وهي: «البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، المصري الخليجي، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري»، ليباع بـ15.76 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية

وسجّل سعر اليورو اليوم 19.08 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في 4 بنوك وهي: «الأهلي الكويتي - بيريوس، عودة، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني».

فيما سجّل الجنيه الإسترليني أعلى سعر شراء له في بنوك «الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات» بـ 21.22 جنيه.

أسعار العملات العربية

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ4.17 جنيه، في بنوك: «بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، وhsbc».

أما الدرهم الإماراتي فقد سجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه اليوم الاثنين 28 ديسمبر بـ4.26 جنيه، في بنوك: «بلوم، والمصري الخليجي، وعودة، والمشرق، والمصري العربي الدولي، وhsbc، وقطر الوطني».

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إنَّ استقرار الدولار في الأسواق وتوفره يساعد على استقرار الأسعاردورة استيرادية كاملة ووتتراوح مابين شهر و3 أشهر.

وأشار رئيس غرفة الإسكندرية إلى أنَّه رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا إلا أنَّ الدولة استطاعت تأمين احتياجاتها الغذائية وأهمها السلع الاستراتيجية في الأسواق.