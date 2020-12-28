حملات لضبط المقاهي المخالفة ورفع السيارات المتروكة بالجيزة

شنت أجهزة حي الدقي، برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، حملة مكبرة لرصد الكافيهات المخالفة لقرار الحكومة بمنع تقديم الشيشة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح، إن الحملة أسفرت عن ضبط 11 كافيه مخالف في شارعي السودان وجدة، ورفع 66 شيشة، وتحرير 8 محاضر إشغال للطريق العام، لافتًا إلى التفتيش على رخص المحلات ورفع الإشغالات المخالفة، وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن أجهزة الحي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، شنت حملات لرفع السيارات المتروكة في شارع امتداد نادي الصيد وشارع محيي الدين أبو العز، وأُودعت السيارات في «جراج» حي الدقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى استكمال الحملات لرفع الإشغالات المخالفة.

إجراءات رادعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية

وواصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها بالأحياء والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، خاصة الواقعه بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي وشمال الجيزة والعجوزة والوراق والطالبية ومراكز أوسيم والحوامدية.

وناشدت المحافظة الأهالي وأولياء الأمور بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب، ليتم غلقه فورًا واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله.