محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعه كوبري ترسا وشارع المحولات

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، أعمال التوسعة التي يجري تنفيذها في كوبري ترسا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة الطريق، واستكمال مسار محور "محمد أنور السادات"، الموازي لشارع الأهرام.

وتهدف أعمال توسعة كوبري ترسا ومحور السادات إلى استيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة، في حالة القيام بإجراء غلق كلي وجزئي لبعض القطاعات في شارع الأهرام، أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأثناء متابعته أعمال تحويلات الكابلات والمرافق بإحدى قطاعات العمل ميدانياً، أكد محافظ الجيزة أن أعمال توسعه كوبري ترسا تشمل إزالة حوالي 8 باكيات من الجزء العلوى لجسم الكوبري، وإنشاء مطلع بديل عنه موازي لجسم الكوبري.

وأوضح أن المطلع البديل سيُستخدم كمحور مروري رابط للقادم من شارع ترسا، ومتجه إلى شارع خاتم المرسلين، وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكداً أن أعمال التوسعة من المقرر الانتهاء منها خلال شهرين، حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة إنهاءها خلال المدة المقررة.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حي الطالبية، والذي يُعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات، في شارع ترسا، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات تعترض سير العمل.

وأشار إلى أنه تم وضع طبقه الرصف الرابطة للطريق، ويجري تنفيذ أعمال دهان العقارات المتواجدة بطول الشارع، موجهاً بتجميل الجزيرة الوسطى ودعمها بالنخيل وأعمدة الإنارة الجمالية، لتتكامل الصورة الحضارية للمحور المروري.

وشهد شارع المحولات أعمال تطوير وتوسعة بطول 500 متر، ليصل عرض الشارع إلى 40 متراً، بدلاً من وضعه السابق بعرض 13 متراً، حيث ستسهم أعمال التوسعة في إحداث طفرة مرورية بالشارع، باعتباره أحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام، والمؤدية إلى شوارع ترسا والثلاثيني والعروبة.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات، مع سرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، لما للطريق من أهمية مرورية، ومطلباً للمواطنين المترددين عليه.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية.