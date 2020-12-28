تسليم جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي بأسوان لذويهم

استلم الأهالي بمحافظتي أسوان وأسيوط 11 جثمانًا من بين 12 شخص لقوا مصرعهم في تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل بطريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي الغربي أمام قرية فارس، وذلك بعد أن صرّحت النيابة العامة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بتسليمهم لذويهم لدفنهم، فيما يتبقى جثمان واحد لشخص يدعى علي إبراهيم محمد في مشرحة مستشفى كوم أمبو، حيث تم التعرف عليه والتوصل لأحد أقاربه، وفي انتظار وصوله لاستلام الجثمان.

ونشرت «الوطن» أسماء 12 ضحية بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، شمال أسوان، وأيضًا أسماء المصابين الخمسة بالحادث.

والضحايا هم علاء شحات جابر 54 سنة، مقيم بإدفو، ومنار ياسر محمد 18 سنة، مقيمة بإدفو، وعبد الباسط سيد عبد العظيم 42 سنة، مقيم بإدفو، وأحمد عبد المالك سيد 29 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم بأسيوط، وهدرا فخري عطية الله، 32 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومقيم بإدفو، وعلي إبراهيم محمد 64 سنة، توفى أثناء محاولة إسعافه، ومحمد عبد الوهاب محمد 33 سنة، مقيم بإدفو، ورمضان على محمد 34 سنة، مقيم بإدفو، وأشرف محمد طه 33 سنة، مقيم بإدفو، وسيد محمد مصطفى 34 سنة، مقيم بإدفو، وياسين جمعة عبيد 50 سنة، مقيم بإدفو، وعلى إبراهيم سليم 29 سنة، مقيم بإدفو..

كما أصيب كل من عمرو محسن شعبان 20 سنة، باشتباه كسر بالفخذين وجروح متفرقة بالجسم، ومقيم بإدفو، وأمير عويضة عبد الله 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيم بإدفو، وعائشة إسحاق أحمد 14 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، وشقيقها أحمد إسحاق أحمد 12 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالساق الأيمن، ووالدهما إسحاق أحمد إبراهيم 55 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى كوم أمبو المركزي.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعازيه لأسر 12 مواطنًا من ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لـ6 مصابين، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء ويخرجوا بحالة جيدة، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في الحادث، وأيضا صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.