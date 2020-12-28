محمود بدر: النبي مش هيباهي الأمم بعلي علوكة وأشرف كخة.. ومفيش حد ردة

«سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش هيباهي الأمم بعلي علوكة وأشرف كخة».. منشور دوّنه النائب محمود بدر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وأعاد نشره على صفحته الرسمية، بهاشتاجات «تقبلوا الاختلاف - حاربوا الزيادة السكانية»، أعرب خلاله عن عدم اقتناعه ببعض الأمور التي ترتبط بالدين الإسلامي، مثل «حد الردة، وحد الرجم، وتباهي الرسول بأمته طالما ليس بهم عالما يفيد البشرية وساهم في تطورها»، كما أبدى أنّه غير مقتنع بمقولة «العيل بييجي برزقه»، وهو ما قابله العديد من المتابعين برفض طريقته، والموافقة على ما جاء في منشوره.

بدر: مقتنع إن مفيش حد رجم

وعبر صفحته على فيس بوك، دوّن بدر منشورا ألحقه بـ«كوميكس» لشخصية «هجرس»، الذي أدى دوره الفنان محمد سلام في مسلسل «الكبير أوي»، كأسلوب للسخرية، جاء فيه: «أيوا يا سيدي أنا مقتنع إن مفيش حد ردة في الإسلام، ومقتنع كمان إن مفيش حد للرجم، وخد دي بقي، أنا مش مقتنع إن العيل بييجي برزقه، وإن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش هيباهي الأمم بعلي علوكة وأشرف كخة، وطول ما أنتم مفيش فيكم عالم أفاد البشرية وساهم في تطورها، تبقوا تعروا متشرفوش».

وجاءت التعليقات بين مؤيد ومعارض لما كتبه النائب، الذي فاز في انتخابات النواب للمرة الثانية، مرشحا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا، إذ علق «شوقي»: «أنت كده بتكسر في الثوابت»، بينما هاجمه «عبده»: «طب ما أنت مش عالم وما أفدتش الأمة بشيء».

تعليقات بين مؤيد ومعارض

وكتب هيثم زايد: «دلّ القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب، في قوله سبحانه في سورة التوبة: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] فدلت هذه الآية الكريمة على أنّ من لم يتب لا يخلى سبيله، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنّه قال: من بدل دينه فاقتلوه وفي الصحيحين عن معاذ، أنّه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: لا أنزل -يعني من دابته- حتى يقتل قضاء الله ورسوله والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، والله ولي التوفيق».