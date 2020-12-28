مصرع وإصابة 3 في تصادم سيارتي نقل بالصحراوي الشرقي بسوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في تصادم حدث صباح اليوم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بسوهاج، في اتجاه محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وبينما نُقل المصابان للمستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود بلاغ بتصادم بين سيارتي نقل وربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه أسيوط بالقرب من بنزينة النيل، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة والفحص مصرع حيدر عبد الحفيظ محمد 30 سنة، وإصابة كل من خضرى شاذلي أحمد إبراهيم، 32 سنة، باشتباه كسر بالساقين، ومحمد عبد الله عبدالوهاب، 27 سنة، باشتباه كسر بالحوض وجرح بالرأس، وتبين أن الحادث نتج بسبب التجاوز الخاطئ من قائد السيارة ربع النقل.

ونُقلت الجثة لمستشفى أخميم المركزي، والمصابان للمستشفى الجامعي، ورُفعت آثار الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.