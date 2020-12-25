لمواجهة كورونا.. أسماء 5 مستشفيات للعزل في بني سويف

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف، عن أسماء المستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة.

وضمت القائمة مستشفيات "التأمين الصحي، الصدر، الحميات بمدينة بني سويف، ناصر العام بمركز ناصر، الواسطى المركزي بمركز الواسطى".

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنّ عدد المستشفيات التي تعمل كعزل لحالات كورونا بالمحافظة 5 مستشفيات هي «الصدر، الحميات، ناصر العام، التأمين الصحي، الواسطى المركزي»، مشيرا إلى متابعة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللحظية، لهذا الملف، وتفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أي مستجدات، فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

وأضاف: «جار تطوير مستشفى الصدر وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا، حيث تشمل أعمال التطوير زيادة سعة الأقسام الداخلية والعناية المركزة، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا».

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفى بني سويف الجامعي بإشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، التجهيزات والاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالمستشفى، والتي شملت متابعة قسم الصدرية ورعاية الصدرية، والاطمئنان على سلامة اجهزة التنفس الصناعي، وصيانة الأجهزة و رفع حالة الطوارئ بالقسم، استعدادا لاي ظرف طارئ، وكذلك تفقد رعاية الطوارئ والتجهيزات التي تتم بها، والاطمئنان علي قرب الانتهاء من تجهيز المكان الخاص بالعلاج الاقتصادي.

وشدد مدير عام المستشفى الجامعي على زيادة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعدم دخول اي مريض الى المستشفى الا اذا كان مرتديا الماسك لعدم انتشار الفيروس.