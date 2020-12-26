إجراء 7 حالات قسطرة قلبية بمستشفى بني سويف التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، إجراء 7 عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وفي إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وقال مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، إن جميع العمليات أجريت بمعرفة الدكتور ياسر جمعة، أستاذ امراض القلب بجامعة عين شمس، استشاري القسطرة القلبية بالمستشفى، بمعاونة الدكتور محمود عبدالعزيز، مدير وحدة القسطرة بالمستشفى، باستخدام جهاز القسطرة الجديد، الذي يعمل بكامل طاقته، بعد توفير جميع المستلزمات اللازمة للتشغيل.

وأضاف «جودة» أنه بناء على خطة تطوير الخدمة الطبية بالمستشفى، وفي إطار رفع كفاءة الأجهزة الطبية تم توريد منظار الجهاز الهضمي العلوي، ماركة بنتكس (EG2990k-EPki5000)، لقسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، وركب الجهاز وشغل بمعرفة مهندسي الشركة الموردة، ودرب أطباء القسم على عمل الجهاز، الذي يعتبر إضافة كبيرة وتطوير للعمل بالقسم؛ إذ يعد هو الأحدث في محافظة بني سويف.

وأشار الدكتور جابر صالح، مدير مركز الكبد بالمستشفى، إلى أن المنظار يعمل بخاصية الدقة الواضحة للصورة(H HD)، كما توجد خاصية الألوان بدرجات متعددة (chromo endoscopy)، وبذلك يساعد على تقديم الخدمات الطبية الآتية للمرضى المترددين على القسم:

- تشخيص جميع أمراض الجهاز الهضمي العلوي بدقة شديدة، وخاصة مرضى الأورام في مراحل مبكرة.

- حقن وربط دوالي المرئ والمعدة.

- علاج قرحة المعدة والأثني عشر.

- استخراج الأجسام الغريبة من المرئ والمعدة.

- استئصال وعلاج الزوائد اللحمية وبعض الأورام في المرحلة المقبلة.

- المساعدة في عملية توسيع ضيق المرئ في الأطفال والكبار.