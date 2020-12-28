مصدر: 315 مليون جنيه متحصلات جدية التصالح في مخالفات البناء بدمياط

قال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 50601 طلب حتى الآن، فيما بلغ عدد طلبات التصالح التي سددت مبلغ جدية التصالح 50130 طلبًا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن النسبة المئوية لمن سددوا قيمة جدية التصالح من المتقدمين وصلت إلى 99.1%، بقيمة متحصلات نقدية 314.6 مليون جنيه.

وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسب متفاوتة، تتراوح بين 30 و50%، بحسب المناطق، مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت «عوض» مراعاة رسوم التصالح كافة الأوضاع، وأهمها البعد الاجتماعي، نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية، إلا أن أوضاع قاطنيها قد تمنعهم من تحمل دفع رسوم التصالح، كما ناشدت المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة في 31 ديسمبر الجاري.

ويتراوح سعر متر التصالح بالنسبة للوحدات السكنية من 150 إلى 500 جنيه بمدينة دمياط، وفقاً للمنطقة الكائن فيها العقار، وعرض الشارع، أما سعر المتر التجاري فيتراوح بين 250 و800 جنيه، فيما وصل سعر المتر السكني بمدينة رأس البر إلى 600 جنيه، ويرتفع إلى 720 جنيهاً للوحدات الواقعة على البحر صف أول، أما سعر المتر التجاري فيصل إلى 900 جنيه.

وترواح سعر المتر في قرى مراكز دمياط و فارسكور والزرقا وكفر سعد بين 50 و90 جنيهًا، وفي قرى الرياض والبساتين تراوح بين 60 و150 جنيهًا، وفقَا لعرض الشارع.

وناشدت الوحدات المحلية بكفر سعد وميت أبو غالب وفارسكور ومدينة عزبة البرج المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح قبل 31 ديسمبر الجاري، وهو الموعد الأخير للتقدم بطلبات التصالح في مصر وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.