اليوم.. استئناف رحلات مصر للطيران إلى عمان

أعلنت مصر للطيران، استئناف رحلاتها بين القاهرة ومسقط اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020، في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان.

ودعت مصر للطيران عملائها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة إلى ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.

كما طالبت العملاء المسافرين إلى مسقط توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد «Covid- 19» لمدة شهر واحد والتسجيل على الموقع الإلكتروني من هنـــــا.

ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران علي رقم 1717 على مدار 24 ساعة يوميًا.