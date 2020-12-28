مصادر: مصر للطيران تدرس تسيير «شارتر» لإعادة العالقين في السعودية

كشفت مصادر في شركة مصر للطيران، عن أنّ الشركة ستدرس إمكانية تسيير رحلات خاصة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الساعات المقبلة، لنقل المواطنين المصريين الموجودين بالمملكة حاليا، والراغبين في العودة لوطنهم، وذلك بعد قرار السعودية بمد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوع آخر، بدأ أمس الأحد.

وأضافت المصادر، أنّ الرحلات حال تشغيلها ستكون «شارتر» خاصة، تنقل الركاب من المملكة العربية السعودية إلي مصر، متابعة: «الطائرات ستخرج من مطار القاهرة دون ركاب، على أن تعيد المواطنين المصريين الموجودين بالمملكة، الذين تأخرت عودتهم، بعد القرار السعودي بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين».

وأوضحت المصادر، أنّ بعض الركاب كان محددا سفرهم لمصر الأسبوع الماضي، لكن ظروف تعليق الطيران منعتهم من العودة في مواعيد رحلاتهم الأصلية، مشيرة إلى أنّ الشركة ستحدد أسعار تذاكر الرحلات حال الموافقة على تشغيلها.

ومن جهتها، أرسلت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، منشورا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، تخبرهم بالسماح للشركات بنقل المسافرين غير السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ولفتت الهيئة، إلى أنّه سيتم السماح لشركات الطيران بتسيير رحلات شارتر، لنقل المسافرين، على ألا يغادر طاقم الطائرة الهابطة لمطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين بالمطار، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشارت الهيئة إلى أنّه وفقا لتعليمات وزارة الصحة السعودية، فلن يسمح لطائرات الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المتحور بالهبوط في مطارات المملكة لنقل المسافرين، مطالبة الشركات الراغبة في تسيير رحلات شارتر لعودة المسافرين من المملكة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي السعودي، قبل التقدم بطلب لتنظيم الرحلات.

وكانت شركة مصر للطيران، أصدرت يوم الإثنين الماضي قرارا بتعليق رحلاتها الجوية إلي المدن السعودية: «الرياض، جدة، الدمام، القصيم، والمدينة» لمدة أسبوع قابل للتمديد، وذلك بعد قرار المملكة بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.