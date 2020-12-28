«الإحصاء»: 28.8% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي

بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8٪، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2020، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

كما انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 13.1 ٪ حيـث بلغـت 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2020، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: «ملابس جاهـزة نسبــة 6.6٪، منتجــات البتــرول بنسبة 27.3٪، بترول خام بنسبة 34.3٪، أسمدة بنسبة 16.4٪).

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أكتوبر 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمهــا «عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 2.1٪، سجـاد وكليم بنسبة 3.5٪، أثاث بنسبة 33.5 ٪».

أما الواردات فانخفضت قيمتها بنسبة 22.8٪ حــيث بلغـــت 5.1 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر 2020 مقابل 6.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: «منتجات بترول بنسبة 32.8%، البترول الخام بنسبة 20.7%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.3٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 32.0٪».

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2020، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهـمها: «قمح بنسبة27.1٪، وسيارات ركوب بنسبة 6.2٪، ونحاس ومصنوعاته بنسبة 22.6٪».