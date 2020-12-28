جامعة عين شمس تتيح 7200 خط إنترنت للطلاب الأكثر احتياجا

نجحت جامعة عين شمس، في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.

وأكّد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتاً إلى أنَّ هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.

وأوضح أنَّ الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجاً والذين تشملهم مظلة التكافل الإجتماعي من الجامعة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ توفير خطوط الإنترنت وباقات المحمول لعدد 7200 طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات .

جامعة عين شمس: توزيع الخطوط من منافذ الشركة الموجودة بالحرم الجامعي

ومن المقرر أنَّ يتمّ توزيع الخطوط على الطلاب من خلال منافذ الشركة التي ستتواجد بمختلف الأحرم الجامعية خلال الأسبوع الجاري لتوزيع «خط طالب جامعة عين شمس»، وبذلك يضمن الطلاب الحصول على خدمات مدعمة طوال مدة العام الدراسي كاملاً، بما يسهم في تيسيير عملية التعلم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و عضوية رؤساء الجامعات الحكومية، و حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكّد تطبيق وتنفيذ امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وبما يتماشى مع نظام التعليم الهجين.