للوقاية من كورونا.. إجازة تبادلية لموظفي جامعة عين شمس

قرر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، منح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يستثنوا من القرار العاملون بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني

وأصدر المتيني قرارا، بمنح العاملين بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملين بالكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين، الدفعة الأولى اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.

والدفعة الثانية اعتباراً من الأحد 27 ديسمبر وحتى الخميس 31 من الشهر ذاته.

ويستثنى من القرار العاملون بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للشؤون الإدارية وشبكة المعلومات الجامعية، ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.

وقالت مصادر إن توجيه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق نظام تناوب حضور العاملين في الجهات الحكومية سيتم وفقا لما تقتضيه ظروف العمل، مضيفا أن التوجيه لم يُحدد نسبة معينة للخفض، ولكن تضمن تقليل الكثافة وأعداد الحضور في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وأوضحت المصادر، أن كل وزارة أو هيئة أو جهة حكومية لها اتخاذ ما تراه مناسبا في تطبيق النظام، وفق ظروف عملها، موضحة أن الغرض هو منع الكثافات والتجمعات، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيراُ إلى أن عدم التأثير على الخدمات المُقدمة للمواطنين هو شرط أساسي يجب أن تضعه كل الأجهزة نصب أعينها في تطبيق «نظام التناوب».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين، موجها أن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.