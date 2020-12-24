جامعة عين شمس تعلن تشكيل مجلس اتحاد طلابها 2020/2021

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، والذي ضم الطالب محمد عبدالحميد لاشين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة رئيسا للاتحاد، ومحمد خالد عثمان كلية التجارة الفرقة الثالثة نائبا له.

كما أعلنت اللجنة الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا للاتحاد وهم:

- أمين اللجنة الرياضية العليا السيد فؤاد كلية التربية و الأمين المساعد محمد جمعة كلية الهندسة.

- أمين اللجنة العليا للأسر محمد ماهر السيد والأمين المساعد خالد أحمد عبد الظاهر.

- أمين اللجنة الثقافية العليا عبدالرحمن شريف كلية التربية و الأمين المساعد محمد السيد محمد كلية الزراعة.

- أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية العليا أنس أحمد مهاب كلية الصيدلة والأمين المساعد مايكل منير كلية الطب.

- أمين اللجنة الإجتماعية العليا خالد محسن كلية التربية النوعية والأمين المساعد بولا مرقص كلية طب الأسنان.

- أمين اللجنة الفنية العليا منار طنطاوي ثابت والأمين المساعد أحمد بدر منير .أمين اللجنة العليا للجوالة محمود أحمد يونس كلية التربية و أمين مساعد اللجنة كريم سعيد كلية الزراعة.

كما ضم مجلس إتحاد الطلاب، الطالبة إسراء مصطفى عودة الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة كممثلة عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقب اكتمال تشكيل مجلس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، اجتمع الدكتور عبدالفتاح سعود بهيئة المجلس، وناقش خطط كل لجنة، ووجّه بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية بالجامعة لتحقيق مزيد من الإنجاز، مؤكدا أنّ اتحاد الطلاب وإدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب وتحقيق المصلحة العليا للجامعة، فالاتحاد يمثل الطلاب ولا يستبدلهم، مشددا على ضرورة التحلي بالموضوعية وعدم التحيز للأهواء الشخصية مع تغليب مصلحة الطلاب واكتساب ثقة زملاءهم للتعبير عن أصواتهم في ظل احترام القيم الجامعية.

وأكد أنّ من ينتسب لجامعة عين شمس، لابد أن يكون طالبا حقيقيا للعلم، قائلا: «أنتم قدوة لغيركم»، ووجّه الطلاب أعضاء الاتحاد بضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب، وأن يكون العمل العام جزء من تكوينهم مع ضرورة التحلي بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة، وتعريفهم بالمستجدات التي شهدتها الجامعة في الفترة الأخيرة سواء ما حدث من تطور في المدن الجامعية أو الحرم وكذلك إدارات تطوير التعليم والخدمات التي تم تقديمها لذوي الهمم.

وأشار إلى أنّ جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة، سواء فيما يتعلق بالمناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت والمنصات التعليمية وغيرها ، لافتا إلى أنّ 20 ألف طالب وطالبة مشمولين بمظلة التكافل الاجتماعي بما يتجاوز 1500 جنيه شهريا بدلا من 500 جنيه في الأعوام السابقة.

وأوضح أنّ الجامعة وفرت لـ7 آلاف طالب وطالبة خطوط الإنترنت وباقات المحمول للطلاب الأكثر احتياجا بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات بتمويل تجاوز 5 ملايين جنيه، إلى جانب دعم وتمويل (خط طلاب جامعة عين شمس) بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث.

وشدّد على ضرورة العمل من أجل دفع خطط التنمية من خلال التركيز على مشروع محو الأمية، وضرورة اعتبار مشاركة طلاب الجامعة في محو الأمية مسؤولية مجتمعية، وضرورة لتحقيق الديمقراطية والتقدم.

وأضاف أنّ خريجي جامعة عين شمس لهم ثقلهم في سوق العمل ليس فقط من خلال تميزهم العلمي والأكاديمي، لكن أيضا من خلال دورهم المجتمعي وإدراكهم لمسؤوليتهم في دفع خطط التنمية المستدامة من خلال مشاركتهم في المشروع القومي لمحو الأمية، كما أكد أنّ جميع كليات الجامعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستتحول لكليات صديقة للبيئة ولذوي الاحتياجات الخاصة.