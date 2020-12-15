جامعة عين شمس تفتتح مركزا للطلاب ذوي الإعاقة

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أنشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور الدكتور سلوي رشاد عميد كلية الألسن، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة مسجلة، ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، موضحا أنّه يحق لهم التعليم والتعلم.

رئيس جامعة عين شمس: الطلاب ذوي الإعاقة لهم الدعم من إدارة الجامعة

واشاد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، بالمشروع الذي يأتي ضمن مبادرة اميديست للتعليم العالي المصري الأمريكي، والذي يشمل 5 جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، مشيرا إلى أنّ مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، أول مركز يتم افتتاحه على مستوى الجامعات الخمس.

وأشاد المتيني بما تحقق اليوم من افتتاح مركز الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنّ الطلاب ذوي الإعاقة لهم كافة الدعم من إدارة الجامعة، ويتمتعون بقدرات وإبداعات وطاقات ايجابية بالعديد من المجالات، ما يعكس اهتمام الدولة بهم، موجّها بضرورة التعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة، كما أشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودها مع الجامعة.

ودعا الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لتصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته، ما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.

وأوضحت كوينسي ديرمودي مدير مشروع منح الجامعات الحكومية بمؤسسة اميدايست: بدأ برامجه في مصر منذ عام 2015 ويستهدف 27 محافظة وما يزيد عن 600 طالب، وسيتم تأهيل الطلاب لسوق العمل وتطويرهم، لكي يكونوا مساويين للطلاب الاخرين، كذلك إتاحة البرامج والأبنية الخاصة بهم، إلى جانب التسهيلات المناسبة لكي يستطيعوا تحصيل دراستهم الجامعية بشكل جيد.

وأعربت ليزلي ريد مدير برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، عن سعادتها بافتتاح أول مركز لرعاية الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس، الذي يعد اول مركز من 5 سيتم افتتاحها علي مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أنّ البرنامج المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، انتهى من تخريج عدد من الطلاب ذوي الإعاقة الذين التحقوا بكليات الإعلام لأول مرة، كما أنّ منهم من استطاع إيجاد فرص عمل جيدة، معربة عن أن آمالها أن يستطيع المركز إحداث طفرة في المجتمع المصري.

ويهدف المركز لنشر ثقافة الإتاحة والدمج لتحقيق المساواة بين الطلاب، تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة، رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للتعامل مع طلاب ذوي الإعاقة، إتاحة سبل العملية التعليمية وسبل التقييم للطلاب لتوائم احتياجاتهم دون المساس بجودة التعليم ذاته، إضافة إلى تحسين البيئة التعليمية.