الحكم في طعون قيادات الإخوان على «اعتصام رابعة» 8 مارس

قررت محكمة النقض، مدّ أجل الحكم في الطعون المقامة من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على أحكام الاعدام والمؤبد الصادرة بحقهم في قضية «اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 8 مارس المقبل.

وأصدَرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، في سبتمبر 2018، أحكامًا بإعدام 75 إرهابيًا من الجماعة على رأسهم: محمد البلتاجي والمتوفى عصام العريان والهاربين وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد، كما عاقبت بديع وأسامة ياسين وباسم عودة وعصام سلطان وآخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت الإرهابي أسامة محمد مرسي بالمشدد 10 سنوات، بينما عاقبت المتهمين الآخرين بعقوبات متفاوتة.

وأدانت محكمة الجنايات المتهمين بارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.