إغلاق 11 منشأة مخالفة ومصادرة 51 شيشة بالإسكندرية لمواجهة كورونا

كثفت أحياء الإسكندرية جهودها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

واستهدفت الحملات مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي والمحال المخالفة بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 11 منشأة مخالفة بأحياء المنتزه ثان وغرب الإسكندرية بواقع «5 مراكز دروس خصوصية و4 محال بلاي ستيشن ومقهيين».

وفي سياق متصل، تحفظ حي المنتزه أول على 51 شيشة بـ 3 مقاهي بشارع 45، وتحرير محاضر وغرامات ضد أصحابها، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء.

ويأتي تحرك الأجهزة التنفيذية بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل القاهرة والإسكندرية والجيزة معدلات إصابة بفيروس كورونا تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف الحملات بجميع الاحياء وذلك للعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ في الموجه الثانية ومنع اى تزاحم أو تواجد والعمل على تطبيق كافة التعليمات التى أقرها مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

وأشار إلى أن هناك تشديدات صارمة على المطاعم والمقاهي والمحال المتنوعة بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتطهير حفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين.

وأكد على تكثيف الحملات ووضع معايير ملزمة للجميع، وكلف بنزول الأجهزة التنفيذية مرة أخرى بشكل مفاجيء علي جميع المحال التي تم وضع ملاحظات عليها للتأكد من مدي التزامها.