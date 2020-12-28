رئيس أسترازينيكا: لقاح أوكسفورد فعال 100% ويمكن تخزينه 6 أشهر

أعلنت شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا أنها اكتشفت طريقة من شأنها زيادة فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كبير، والتي طورتها بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال باسكال سوريو الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز أنه يعتقد أن الشركة السويدية قد طورت صيغة ناجحة لزيادة فاعلية اللقاح بعد إعطاء جرعتين منه، مما يتيح لنا الوصول إلى مستوى اللقاحات الأخرى، وذكر سوريو أنه لا يمكنه الكشف عن هذه الصيغة الآن، مضيفًا أن الشركة ستنشرها لاحقًا، وتابع ان اللقاح فعال بنسبة 100% ضد الحالات الحادة من «كوفيد-19» التي تتطلب دخول المستشفى.

وقال سوريو، إن بالإمكان نقل وتخزين لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا» في ظروف تبريد عادية، بين 2 و8 درجات مئوية فقط، ويمكن حفظه لمدة 6 أشهر على الأقل، وهو ما يجعله متفوقاً على لقاح شركة موديرنا الامريكية، الفعال بنسبة 94.5 % فقط، وكذلك على لقاح فايزر بيونتيك الألماني- الامريكي، الفعال بنسبة 95% ويحتاج الى تخزينه في درجة 70 تحت الصفر، وهو ما يمكن اعتباره انجازا هاما للغاية

وكانت التجارب الأولية أظهرت نتائج متباينة عن لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا» المستند إلى نسخة ضعيفة من فيروس مأخوذ من الشامبانزي، بسبب تكلفته المخفوضة، حيث كان معدل فاعليته 70% قبل أن يقفز إلى 90% بحسب الجرعة.

قال سوريو: «نعتقد أننا استدللنا إلى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين». ووعد بنشر بيانات قريبا عن كل ما يتعلق باللقاح المتوقع أن تتم الموافقة عليه هذا الأسبوع.

جاء ذلك بعد تعرض أسترازينيكا لموجة انتقادات بعد تلقيها نتائج متباينة من التجارب السريرية، ووقعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، عقب تقارير صحفية تفيد بأنه سيتم الموافقة عليه رسميًا في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.