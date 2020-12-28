تجديد حبس تاجر جمع مليار جنيه من أهالي الشرقية بزعم توظيفها

قرر القاضي الجزئي بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجديد حبس تاجر متهم بالاستيلاء على مليار جنيه بزعم توظيفها على ذمة القضية، وذلك للمرة الثانية.

وكان القاضي الجزئي قرر في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم، إلا أن النيابة استأنفت على قرار الإخلاء ونظرت المحكمة تجديد الحبس في اليوم التالي، وقررت قبول الاستئناف وتجديد حبسه 15 يومًا، وبعرضه على القاضي الجزئي قرر تجديد حبسه 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود عدة بلاغات منفصلة إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، هم «ح. ع. ش»، 52 عامًا، تاجر، و«م. ش»، موظف بالكهرباء، و«ر. أ»، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية مناصفور، دائرة المركز، حيث قاموا بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحًا شهرية بنسبة 40% من المبلغ.

وذكر الأهالي في البلاغات أن المتهم الأول استولى على نحو مليار جنيه وعمل في توظيف الأمول منذ أكثر من 20 عامًا، ومن نحو 5 أو 6 أشهر توقف عن منح الأهالي أرباحهم المتفق عليها بدعوى تأثير تداعيات كورونا على الاقتصاد، ثم فوجئوا باختفائه لمدة شهر كامل، ما دفعهم لتحرير محاضر ضده.

كما قام الأهالي بتحرير محاضر منفصلة ضد المتهمين الآخريين بعد توقفهما عن منحهم الأرباح أيضًا، وهروب المتهم الأول.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثاني، بينما سلّم الثالث نفسه، وأحيلا للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم قررت التجديد 15 يوما على ذمة التحقيق.

وفي وقت لاحق تم إحالة المتهم الثاني «مصطفى» إلى المحكمة الجزئية بديرب نجم وقضت بحبسه 6 سنوات في 3 قضايا استيلاء على أموال ،ومن المقرر محاكمته في قضايا أخرى.

وبتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها، ضبط المتهم الأول، الذي قال إنه حصل على مبالغ تتخطى مليار جنيه، وذلك بعد عودته إلى القرية ولقاءه بعدد من الأهالي وتقديمه وعود لهم بمنحهم الأموال التي أودعوها لديه، كما قام في وقت سابق بتشكيل لجنة للتفاوض مع الاهالي لاعطائه مهلة حتى يتمكن من بيع ممتلكاته وسداد المبلغ المطلوبة منه، إلا أنه ثناء حضوره لمنح أموال لبعض الأهالي قام بعضهم بالإبلاغ عنه وأُلقي القبض عليه.