العامة للبترول: عاوزين نبيع بسعر التكلفة ومنخسرش (فيديو)

قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إنّه منذ العام 2004 كان هناك قرار من الدولة بالزيادة التدريجية للبترول ومنتجاته، حتى الوصول لهدف إلغاء الدعم على البترول، موضحا أنّ بنزين أوكتين 95 أصبح دون دعم، ولكن بنزين 92 وبنزين 80 ما زال لهما دعم بسيط وسيتم رفعه الفترة المقبلة، لكن الفترات الماضية انخفض سعر البنزين حسب السعر العالمي.

تارجيت وزارة البترول هو البيع بسعر التكلفة

وأضاف داوود خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنّ «التارجيت» بالنسبة لوزارة البترول هو البيع بسعر التكلفة وعدم التربح من المواطنين، لكن بنفس الوقت الوزارة لا تخسر، وبالفعل اقتربت الوزارة من سعر التكلفة، متأملة عدم حدوث ارتفاع بأسعار البترول عالميا، ما يؤثر على الأسعار في مصر وزيادتها.

لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز

ولفت داوود إلى أنّ أسعار البترول انخفضت عالميا الفترة الماضية، وعاودت للارتفاع قليلا الفترة الماضية لتسجل 48 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برينت، مشيرا إلى أنّ أسعار البترول كانت ترتفع قليلا في موسم الشتاء، لكنه نتيجة للأوضاع العالمية وتأثر العالم بجائحة كورونا قل استهلاك البترول: «اللي مساعد مصر إن بقى عندنا اكتفاء ذاتي للغاز بحوالي 7.2 مليارقدم مكعب إنتاج مصر من الغاز بعد عمل حقل ظهر، بعدما كنا نستورد الغاز من الخارج، وبنستهلك نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز وفائض نحو مليار قدم مكعب غاز، ونصدر جزء منه للأردن وباقي الغاز يتحول على مصانع الإسالة ويتم استخدامه بالصورة المسالة أو يتم تصديره مسال داخل مصر».