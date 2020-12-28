خبيرة توضح هدايا الأبراج في رأس السنة: مشغولات جلدية للعقرب وذهب للأسد

تزامنًا مع نهاية العام الحالي، والذي كان عامًا استثنائيًا على الجميع، بسبب تفشي جائحة انتشار فيروس كورونا بين دول العالم، الأمر الذي أثر سلبًا بعض الشيء على نفوس الكثيرين، خاصة ممن فقدوا عزيزًا لديهم متأثرًا بإصابته بـ«كوفيد-19»، لذا ينتظر جميع الشعوب هذا العام الجديد بآمال وأحلام مؤجلة.

واحتفالًا بهذا العام الذي يهل علينا بعد أيام قليلة، يتسارع الأصدقاء والأحباب والأقارب لمهاداة بعضهم البعض بأشياء مميزة تطبع أثرًا خاصًا في نفوسهم مع رأس السنة الجديدة، وفي هذا الصدد؛ أوضحت الدكتورة عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، في حديثها لـ«الوطن»، نوع الهدايا المناسبة حسب طبيعة كل برج فلكي كالآتي..

برج الحمل

يعتز برج الحمل بنفسه كثيرًا، لذا فهو يفضل نوعية الهدايا التي يُحفر عليها اسمه مثل الميداليات أو الأقلام أو الإنسيالات.

برج الثور

أنثى برج الثور ممن يفضلن منتجات العناية بالبشرة، فضلًا عن تفضيل أصحاب هذا البرج بشكل عام للهدايا ذات الماركات المعروفة بغض النظر عن نوع الهدية.

برج الجوزاء

أما مواليد برج الجوزاء، فهم يفضلون الهدايا التكنولوجية، والتي تُبقيهم دائمًا على تواصل مع الآخرين مثل الموبايلات واللابتوب والآيباد، أو شاشات التلفزيون التي تمكنهم من متابعة الأخبار حول العالم.

برج السرطان

أصحاب برج السرطان من المهووسين بالتصوير قليلًا، لذا يمكنك الاستعانة بالكاميرا كهدية مناسبة لأصحاب هذا البرج سواء البنات أو الأولاد، كما أنّ أنثى السرطان تفضل الهدايا المصنوعة من الفضة أو اللؤلؤ.

ويفضل أصحاب هذا البرج أيضًا الهدايا المنزلية مثل وسادة مطبوع عليها اسمه أو أباجورة يضعها في غرفته.

برج الأسد

مواليد برج الأسد ممن يحبون معدن الذهب، لذا تعتبر المشغولات الذهبية هدية مناسبة لهم، كما أنّهم يفضلون الماركات الغالية وذلك نظرًا لطبيعة برج الأسد الذي يحب أن يُعامل كالملك، كما يفضلون أيضًا هدايا النظارات الشمسية.

برج العذراء

مواليد برج العذراء يفضلون القراءة، وتعد الكتب في هذه الحالة من الاختيارات المميزة جدًا لهم، فضلًا عن أنّهم يفضلون الهدايا الصحية مثل الأعشاب أو المنتجات الطبيعية مثل العسل والصابون والكريمات المصنوعة من المواد الطبيعية.

برج الميزان

من أبرز الهدايا التي يفضلها أصحاب برج الميزان هي الهدايا الأنيقة أو الهدايا التي لها علاقة بالتجميل مثل الكريمات أو الملابس الأنيقة، كما يحب أصحاب هذا البرج أن تقدم له الهدية بشكل أنيق ومميز يشعر من خلالها بالتقدير.

برج العقرب

مواليد برج العقرب يفضلون المنتجات الجلدية، لذا يمكن الاستعانة بشراء المحافظ الجلدية المصنوعة من جلد الثعبان أو جلد التمساح كهدية مناسبة لهم، أو الجواكيت أو البنطلونات المصنوعة من الجلد خاصة اللونين الأحمر والأسود.

برج القوس

برج القوس من أكثر الأبراج حبًا للسفر، لذا يمكنك أن تقدم لهم تذكرة سفر لاستكشاف مكان جديد، أو أن تعرض عليهم العشاء في مكان لم يسبق لهم زيارته، أو مكان يخوض خلاله مغامرة جديدة.

برج الجدي

وفي حالة برج الجدي، فإنّه يعتبر أي هدية رخيصة إهانة له، فهو يفضل الماركات الغالية والقيّمة والمطبوعة بشكل ظاهر على الهدية، ونظرًا لتقديرهم للوقت، يمكنك تقديم هدية عبارة عن ساعة قيمة، أو أنتيكة لها قيمة تاريخية.

برج الدلو

مواليد برج الدلو ممن يحبون التميّز واقتناء الهدايا الغريبة وغير التقليدية، مثل الهدايا المصنوعة يدويًا كاللوحات المرسومة، أو مج مصنوع له خصيًا، أو حياكة جاكيت أو بلوفر له بشكل خاص.

ونظرًا لأنّ أصحاب البرج من الصعب إرضاؤهم؛ يفضل سؤاله مسبقًا عن الهدية التي يفضلها.

برج الحوت

أما أصحاب برج الحوت فهم يفضلون جميع الهدايا المتعلقة بالبحر، مثل المايوهات وأدوات السباحة وطواقي البحر، كما يمكن أن تناسبه أيضًا أدوات التزحلق مثل لوحات أو أحذية التزلج، أو منتجات العناية بالبشرة المستخلصة من مياه البحر.