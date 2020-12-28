حالات حرمان مستحقي المعاش من صرفه.. بينها الالتحاق بعمل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات حرمان المستحقين في المعاش من صرفه، والفئات لفئات المستحقة للحصول على المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وترصد «الوطن» في هذا الصدد حالات حرمان المستفيدين من تقاضي المعاش، والفئات المستحقة، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

حيث نص القانون على أنَّه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ـ ويقصد بالمستحقين الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الإخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

حالات حرمان المستفيدين من تقاضي المعاش

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنَّ معاش المستحق يوقف صرفه في الحالات التالية:

ـ الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش، أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالدخل الصافي.

ـ مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة.

شروط استحقاق المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

ـ يشترط لاستحقاق الأرملة، والأرمل أن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

ـ يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ـ يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس، ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ـ يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم.