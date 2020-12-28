وزيرة التضامن: تقديم دعم نقدي لذوي الإعاقة بقيمة 5 مليارات جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرعاية الاجتماعية تقدمها الدولة لأفراد أو لأسر تفتقد الرعاية ولا تستطيع تأمين ضروريات الحياة الأساسية لأنفسها.

وأكدت القباج، فى بيان لها اليوم، أن الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، تقدم برامج وخدمات للفئات الأولى بالرعاية والتي تعمل من خلال خمس برامج فرعية هي:

- رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

- رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والتوسع في منظومة الأسر البديلة ورعاية كبار السن.

- حماية وتمكين المرأة، حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون.

-دمج شباب الأندية الاجتماعية والثقافية من خلال المشاركة المجتمعية.

إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة

وأوضحت أنه تم تقديم دعم نقدي لمليون و100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من مارس 2020 وحتى 30 يونيه 2020.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي.

وأكدت التضامن ، أنه تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة ، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.

تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضحت فى تقرير لها، أنه تم التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، و تطوير البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل على مستوى مديريات الجمهورية ، فضلا عن دعم مكاتب التأهيل الاجتماعي لاستكمال الجهاز الوظيفى.

وأكد أنه تم زيادة رواتب العاملين بها بواقع 500 جنيه شهريا بإجمالى 12,240,000 جنيه.

تدريب 1000 من ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (we) بهدف تحسين مجموعة من الحزم التنموية، ووضع خطط ومعايير وآليات لبرامج تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل.

تقوم الشركة بتدريب نحو 1000 من ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم ودمجهم داخل سوق العمل، وقامت الوزارة بوضع خطة مقترحة للتدريب يتم تنفيذها خلال ثلاثة مراحل للتنفيذ على مدار 3 سنوات لخلق فرص عمل تتناسب مع الإعاقة والمؤهل.

توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة

قامت الوزارة، وفق بيان الحصاد السنوى، بتوظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، وفضلا عن ذلك تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

وتحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخاري، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.

دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية

تدعم الوزارة، الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية، من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشار ، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية.

منح للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة 900 ألف جنيه

قدمت التضامن، منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه ، وتوفير 2,000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير أجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني

وفي إطـار تأهيل ودعم ومسـاندة الاشخـاص ذوي الاعـاقة فقد تم تقديم خـدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ 245 طفلًا بوحدة التخاطب، وتقديم الخدمات التأهيلية لـ 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية.

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